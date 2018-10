Inbrekers bedreigen slachtoffer met vuurwapen in Oudenbosch

Dronken inbreker verstopt zich onder laag bladeren op grasveld in Roosendaal

10:56 ROOSENDAAL - In Roosendaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken inbreker (18) uit Schijf op heterdaad betrapt. De jongeman sloeg vervolgens op de vlucht en trachtte zich op bijzondere wijze te verstoppen voor de politie, die met een diensthond naar hem op zoek was: onder een laag herfstbladeren.