Inbreker wil flessen drank stelen uit café in Roosendaal, maar wordt betrapt door eigenaresse

Inspraak­ter­mijn voor de 380 kV-hoogspan­nings­lei­ding is van start gegaan

ROOSENDAAL - Een aantal mensen heeft er lang op moeten wachten maar sinds vandaag kan iedereen officieel zijn mening geven over de 380 kV-hoogspanningsleiding die van Rilland, over Roosendaal en Moerdijk, via Oosterhout naar Tilburg loopt.

17 december