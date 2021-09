Inbraak in complex waar balkons instortten: 'Het laagste van het laagste'

PEILING Hoe kijken West-Brabantse werknemers en werkgevers aan tegen vaccinatie­drang?

3 september Autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. In andere landen stelden bedrijven eerder al zo’n (verkapte) plicht in. Hoe kijk jij hier als West-Brabantse werkgever of werknemer tegenaan? Vul onze peiling in.