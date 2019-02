In twaalf dagen tijd twaalf huizen bouwen: het kan straks in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Twee weken op vakantie en bij terugkeer ontdekken dat er een complete nieuwbouwwijk is opgebouwd. Het kan eind dit jaar zo maar in Oudenbosch gebeuren, want dan bouwt aannemersbedrijf Van Agtmaal op de hoek Schuitevaartstraat en Drimmelaarstraat zogeheten MorgenWonen woningen.

De bouwelemenenten worden vooraf in de fabriek van VolkerWessels, waar Van Agtmaal deel van uitmaakt, geproduceerd. Vervolgens worden ze op locatie als een soort bouwdoos in één dag in elkaar gezet. Op het 3000 vierkante meter is ruimte voor twaalf kant-en-klare middeldure huurwoningen. Bouwtijd: twee weken. Onderhoudsarm bovendien.

Belegger

Doelgroep van VolkerWessels is de groeiende groep woningzoekenden, die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kopen. Van Agtmaal heeft al een belegger op het oog, die de woningen gaat verhuren.

Van Agtmaal bouwt de MorgenWonen huizen al in Breda en Steenbergen. ,,Nu krijgen we gelukkig ook de mogelijkheid in onze vestigingsplaats‘’, zegt projectontwikkelaar Dinja Wils, ,,Bovendien zetten we samen met de gemeente in op duurzame, energieneutrale huizen als pilot voor Halderberge.‘’

De woningen zijn gasloos, zijn voorzien van zonnepanelen en warmtepompen waardoor ze evenveel energie opwekken als dat er gebruikt wordt. ,,Weldra hopen we de realisatieovereenkomst te kunnen tekenen.‘’

Maar eerst moet de aannemer de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Half januari zijn buurtbewoners geïnformeerd over de woningbouwplannen op de inbreidingslocatie. Op het hoekperceel staat een bedrijfspand, waar voorheen een meubelzaak en drukkerij gevestigd waren. Na sloop wordt het terrein bouwrijp gemaakt en de fundering aangelegd. Daarna schieten de twaalf woningen in rijtjes van vijf en zeven als paddenstoelen uit de grond. ,,Aan de buitenkant zijn ze dan gemetseld en al, binnen vergt de afwerking en inrichting nog een paar maanden. Als we eind dit jaar kunnen beginnen, nemen de eerste bewoners in het voorjaar 2020 hun intrek. Supernsel dus.’’ Anders dan de meeste projecten van Van Agtmaal heeft het woonwijkje nog geen naam gekrgen. Wils: ,,Daar gaan we eens over nadenken.‘’

Voorvechter