In Stampersgat gaat veel goed, maar er kan ook veel beter

Het was de eerste van tenminste vijf bezoekjes van het college aan de dorpen in Halderberge om de afstand met de burgers te verkleinen. Of, zoals burgemeester Jobke Vonk-Vedder het bij aanvang aangaf, er gaapt een gat tussen vergadertafel en keukentafel. ,,Vanavond komen we het keukentafelgesprek voeren.‘’

Levendig

Het ging er meteen heel levendig aan toe in de bovenzaal, al kwam dat de verstaanbaarheid niet altijd ten goede. ,,We hadden helemaal niet op zoveel mensen gerekend‘’, aldus Petra Laros van de organisatie, ,,Het slechte weer hield echter niemand tegen. Mooie opkomst, mooi begin.‘’

De burgemeester en de drie wethouders hoorden ieder aan een tafel de verhalen aan. Over wat goed gaat in het dorp, over wat beter kan. Dat eerste leverde termen als ‘saamhorigheid’, ‘rijk verenigingsleven’ en ‘rustig en landelijk’ op. Een geboren Rotterdammer vertelde dat hij veertig jaar geleden voor zijn werk bij de Staalunie in het dorp kwam wonen. Inmiddels is ie al lang met pensioen, maar terugkeren naar de Maasstad? Nee, dat nooit. ,,Hier kennen de mensen elkaar. Als je in Rotterdam dood neervalt, komen ze er weken later pas achter.‘’

Slapen

Maar verbeterpunten zijn er ook. Het genoemde Staalunie terrein is vrijwel iedereen een doorn in het oog. ,,Dat bedrijf maakt er een zooitje van, lapt de milieuregels aan de laars en volgens mij slapen er 's nachts mensen.‘’ gaf een buurtbewoner aan. Wethouder Hans Wierikx was bekend met de problematiek. Op de vraag of de gemeente drie jaar geleden de komst van Mostert BV had kunnen voorkomen, was zijn antwoord: nee. ,,Volgens het bestemmingsplan kon dit bedrijf in deze milieucategorie zich hier vestigen. Het is fout gegaan toen de eigenaar steeds meer voertuigen in de openlucht stalde. Daar kunnen we hem op pakken. Maar alles volgens juridische weg. En dat gaat dus niet van vandaag op morgen.‘’