In Roosendaal weer zorgen over thuiszorg in de zomer

Keuken

,,Door vakanties is veel hulp gewoon niet op komen dagen", zegt Van Gestel. ,,Of de vervangende hulp, die voor twee of drie uur moest komen, was na een uur weer weg." Ook was met de thuiszorgorganisaties afgesproken dat in de warme periode extra aandacht zou worden geschonken aan 'gevoelige plekken' in huis, zoals de keuken of de badkamer. Van Gestel: ,,Is niet gebeurd."