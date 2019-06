In Roosendaal swingen met een buikspek-sateetje in de hand

Hapstap bestaat al jaren, de eerste editie was al begin jaren negentig. Maar tegelijkertijd hadden het Tongerloplein (Over de Tong) en de Bloemenmarkt (Pinxter) een paar jaar lang hun eigen evenement. Dat komt nu allemaal samen in Hapstap. Matthijssen: ,,De gemeente verzocht vorig jaar om een gezamenlijke vergunningaanvraag in te dienen, ook vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid. We zijn nu begonnen met een gezamenlijk logo en een flyer, volgend jaar willen we het entertainmentprogramma nog duidelijker naar buiten brengen.”

Het idee van Hapstap is simpel: een heel Pinksterweekend lang kun je onbeperkt genieten van lekkere hapjes en drankjes in de binnenstad. Dat daar veel animo voor is, blijkt wel. De terrassen zitten alle dagen vol en bezoekers genieten van uiteenlopende hapjes die voor een paar euro worden aangeboden. Dat varieert van viscurry tot nachos met ceviche van kabeljauw en van lamshaasjes met jus van rode port tot huisgemaakte palingkroketjes.

Quote Volgend jaar willen we het entertain­ment­pro­gram­ma nog duidelij­ker naar buiten brengen Maaike Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal

Hapstap concentreert zich nu op de drie pleinen in de Roosendaalse binnenstad: de Markt, het Tongerloplein en de Bloemenmarkt. Elk met hun eigen identiteit en bijbehorende hapjes en entertainment, zegt Mathijssen. ,,Het Tongerloplein is meer klassiek, met traditionele hapjes en entertainment. De Bloemenmarkt is meer vernieuwend en de Markt heeft de uitstraling van een bruin café.” Nieuw op de Markt dit jaar is het centrale podium waar zaterdag en zondag de populaire Dellenoy Brothers hebben opgetreden en maandag een dj draait. Ook de Bloemenmarkt en het Tongerloplein hebben een eigen podium en entertainmentprogramma.

Opvallend

De nieuwe aanpak lijkt te werken, want ondanks het wisselvallige weer is het alle dagen druk op Hapstap. ,,Opvallend veel Belgen waren er dit jaar”, zegt Mathijssen. Zaterdagavond is het volle bak op de Bloemenmarkt. Bezoekers zingen mee en dansen op de muziek van de Bob Marley Tributeband en genieten van Roosendaalse biertjes bij Hotel Tongerlo en allerlei hapjes van de grote smoker-bbq van Bear ‘n Steak. Of ze lopen een pleintje verder, voor sateetjes van buikspek of een ‘ouderwets’ plankje met hapjes die je bij je opa en oma al kreeg: gevulde eitjes, een kaasje met een augurkje op een prikker.