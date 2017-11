In Roosendaal opgepakte man moet nog 600 dagen cel in en had 2000 euro op zak

ROOSENDAAL - Dinsdagmiddag werd op de Damstraat in Roosendaal een man op heterdaad aangehouden, toen hij voor de politie op de vlucht was. De man bleek gezocht te zijn omdat hij nog zo'n 600 dagen gevangenisstraf moet uitzitten.

Agenten zagen rond 15.10 uur op de kruising van de Nieuwstraat met de Burgemeester Prinsensingel een auto rijden die zij wilden controleren. De bestuurder ging er onmiddellijk vandoor. In de Raadhuisstraat werd de automobilist door het drukke verkeer opgehouden, waardoor de bestuurder een stopteken werd gegeven.

De man trok zich er niets van aan en probeerde via de Sophiastraat weg te komen. De agenten zetten het zwaailicht en de sirene aan. In de Nieuwstraat reed de auto tegen een andere auto en reed daarna weer snel weg. In de Damstraat kwam de auto in de buurt van een school tot stilstand, waarna de bestuurder te voet wegrende.

School

Bij de school stonden tientallen mensen die de agenten wezen richting een woning naast het schoolplein. De man kwam steeds verder in het nauw, zeker toen meer agenten de achtertuinen van de woningen aan de Burgemeester Prinsensingel doorzochten. In een van de tuinen werd de bestuurder gevonden. Hij werd aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Tilburg.

Bloedproef

Hij is voor verhoor en verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. Tijdens het onderzoek bleek dat de Tilburger vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen was. Van hem is een bloedproef afgenomen.

Witwassen

Tijdens het onderzoek werd in de kleding van de man ruim 2.000 euro gevonden. Het geld is in beslag genomen. De politie onderzoekt of sprake is van witwassen.

Gevangenisstraf