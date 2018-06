In Roosendaal kunnen truckers nu ook LNG tanken; goedkoper en schoner dan diesel

ROOSENDAAL - Het is schoner en goedkoper dan diesel. Grote vraag is dan ook of de Nederlandse truckers massaal overstappen op LNG. Ze kunnen vanaf nu in ieder geval LNG tanken in Roosendaal. Het bedrijf PitPoint opende donderdagmiddag een LNG-tankpunt bij TruckEasy aan de Aanwas op bedrijventerrein Borchwerf II.

Duizend kilometer

Gert van Overveld van het gelijknamige transportbedrijf uit Etten-Leur heeft twee vrachtwagens met een LNG-tank aangeschaft. ,,We zijn benieuwd naar de ervaringen van onze chauffeurs. Je kan ongeveer duizend kilometer per tank rijden, dus dat valt mee. Alleen rijden wij vooral op Spanje, in dat land zijn er ook veel LNG-stations, maar in Frankrijk bijvoorbeeld nog niet. Dat is nog wel een dingetje. LNG is zeker goedkoper dan diesel, het scheelt meer dan twintig cent per liter, maar ons bedrijf bedingt aan de andere kant korting op diesel aangezien we met onze 95 wagens honderdduizenden liters brandstof tanken. Dan scheelt het niet zoveel meer. Wel is het zo dat LNG een stuk schoner is. Daarom staan we ook achter deze ontwikkeling", aldus Van Overveld die samen met de Roosendaalse wethouder René van Ginderen het tankpunt op Borchwerf II opende.

Vloeibaar aardgas

LNG staat trouwens voor Liquefied Natural Gas; vloeibaar aardgas. Het wordt voornamelijk in landen als Quatar en Oman gewonnen. Het wordt gekoeld tot 160 graden onder nul. Het gekoeld transport gaat via de haven van Rotterdam richting de LNG-tankpunten. Het station in Roosendaal is het 25ste van Nederland en het eerste van Roosendaal en omgeving waar het vloeibare gas kan worden getankt. Dat tanken duurt ongeveer acht minuten. Het gas verdwijnt in een soort 'mega-thermosfles' die aan de zijkant van de truck is bevestigd. De vrachtwagens die op LNG rijden, zijn nog wel duurder dan diesels, maar Joost de Ruijter van PitPoint verwacht dat dit gaat veranderen.