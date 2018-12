In Roosendaal betalen bewoners in 2019 de minste onroerendezaakbelasting van Brabant

Dit alles blijkt uit een steekproefonderzoek van Vereniging Eigen Huis. Daaruit blijkt dat in Roosendaal huiseigenaren in 2018 gemiddeld 227 euro betaalden. In 2019 is daar een kleine daling en gaan de Roosendalers 221 euro betalen. Dat is bijna de helft van de duurste plek van de provincie: in Oirschot betalen ze komend jaar 443 euro.