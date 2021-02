In Roosendaal 56 gedupeerden van de toeslagenaffaire

We klaagden in 2020 massaal: zwerfafval blijft op straat onze grootste ergernis

8 februari ROOSENDAAL - Terwijl we vorig jaar veel vaker thuis zaten dan voorheen, hebben we ook goed om ons heen gekeken. Het aantal keren dat we de gemeente meldden dat er iets niet deugde of dat er iets kapot, was steeg explosief ten opzichte van 2019.