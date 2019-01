In Oud Gastel wordt nu de ene woonwijk na de andere gebouwd

OUD GASTEL - De gemeente Halderberge doet haar best woningbouwachterstanden uit het verleden in rap tempo weg te werken. Vorig jaar groeide de woningvoorraad bovengemiddeld met 1,4 procent. Landelijk ligt dat gemiddeld op iets minder dan één procent. Van de vijf dorpen maken vooral Bosschenhoofd en Oud Gastel een groeistuip door.

,,In Gastel staan de bouwactiviteiten niet stil‘’, kon wethouder Hans Wierikx verheugd melden na het sluiten van twee koopovereenkomsten. ,,De ene wijk is nog niet voltooid of het volgend bouwplan dient zich aan.‘’ In het plan Oud Gastel Noord sloot de gemeente recentelijk een volgende deal met Maas-Jacobs Vastgoed. Voor het centrumplan rond de kerk kwamen Halderberge en Kalliste woningbouwontwikkeling een bedrag van 510.000 euro overeen.

Onder de kap

Voor de bouw van 36 woningen kocht het Zundertse bedrijf Maas-Jacobs 10.000 vierkante meter grond in het gebied tussen Oudendijk en Rijpersweg. De grond is voor de vastgestelde prijs van 240 euro per vierkante meter van de hand gedaan. In vier fasen wordt Oud Gastel Noord voltooid. De wethouder liet alle fasen nog eens de revue passeren. ,,De eerste 51 huizen zijn inmiddels bewoond, in de tweede fase zijn inmiddels 21 woningen ‘onder de kap’ gerealiseerd. De grondtransactie met Maas-Jacobs betreft de bouw van nog eens 36 huizen.‘’

Grondtransactie

Daarna resteert de afronding met nog veertien huizen in de Prinsessenlaan. ,,Tellen we daar de 28 vrije kavelwoningen in de buitenring van Oudendijk en Rijpersweg bij op, dan komen we exact op 150 nieuwbouwhuizen uit.‘’ Als die medio 2020 klaar zijn, volgt vrijwel meteen de eerste invulling van het centrumplan Oud Gastel. Haast in één adem met de grondtransactie in Noord kon wethouder Wierikx ook een klap geven op het bod van Kalliste. De ontwikkelaar uit Nieuwegein kochten de grond tussen Kerkstraat en Mgr. Meeuwissenstraat aan voor een totaalprijs van 510.000 euro kosten koper.