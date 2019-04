‘In mijn ogen is mijn vader altijd een held geweest’

'Voor dit schilderij moet geloot worden. (...) Het is een bewijs dat mijn vader in het verzet van WO II zat en een held is geweest.' Deze boodschap aan haar kinderen heeft Marianne Dietzel geschreven op de achterkant van een collage die ze koestert, in haar appartement in Hoeven. Op het stukje huisvlijt heeft ze twee documenten geplakt. Op het ene wordt Albertus Dietzel eervol ontslag verleend 'uit den dienst der BSSG': het Ve Bataljon Stad Strijdend Gedeelte, functie: commandant Verbindingen.