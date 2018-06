In Metsj Point aan De Stok in Roosendaal staan straks heel veel trampolines; Krazy Kangaroo komt eraan

,,Springen is hot. Daar haken wij graag op in. Krazy Kangaroo is onderdeel van Optisport. Wij exploiteren onder meer zwembaden en ook de indoorspeeltuinen van Avontura. Een paar maanden geleden hebben we een Avontura-vestiging in Roosendaal geopend. Het liefste wilden we het trampolinepark onder één dak met het kinderspeelparadijs hebben, maar daar was geen ruimte voor. Gelukkig wel bij de buren, bij Metsj Point dus. We gaan de hal gebruiken die nu wordt gebruikt voor indoorsoccer", aldus Ramon Ockhuizen van Krazy Kangaroo.

Enschede

Afgelopen december opende het bedrijf het eerste trampolinepark in Enschede. ,,Een groot succes, vandaar dat we bezig zijn met nieuwe vestigingen. We willen dit najaar openen in Roosendaal, maar ook in Breda en Apeldoorn."

Volgens Ockhuizen kunnen bezoekers niet alleen gebruikmaken van de standaard aaneengesloten trampolinevelden. ,,We leggen ook een parcours aan, maar ook een sportarea waar je met een bal als een basketballer kunt dunken of turnoefeningen kunt doen." De horeca die op de eerste etage van Metsj Point is gevestigd, valt straks ook onder Krazy Kangaroo. ,,We gaan een verbinding maken tussen het trampolineveld en de horecavoorziening."

Concurrent