In meivakantie negen dagen lang minder of geen treinen bij Dordrecht en Roosendaal

ProRail werkt aan het spoor tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Ook op het traject Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom (zaterdag 28 en zondag 29 april) en tussen Roosendaal en het Belgische Essen wordt gewerkt (zaterdag 28 april tot en met woensdag 2 mei en daarna nog op zaterdag 5 en zondag 6 mei). Op deze trajecten worden onder meer de ballast en dwarsliggers vervangen over een afstand van in totaal zeven kilometer spoor. Tijdens de werkzaamheden is op veel dagen geen treinverkeer mogelijk.

V ernieuwingsoperatie

ProRail is bezig met de grootste vernieuwingsoperatie sinds het ontstaan van het Nederlandse spoorwegnet. Ook het spoor rond Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal is aan vernieuwing toe. Dit is nodig om storingen zo veel mogelijk te voorkomen en om het treinverkeer op de langere termijn veilig en betrouwbaar te houden, zegt Prorail.

Combineren

Vanwege de enorme omvang van de werkzaamheden is in overleg met vervoerders besloten deze te spreiden over een lange periode. Hierover is goed nagedacht, licht Prorail de besluitvorming toe. Zo worden werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd op tijdstippen dat er minder reizigers zijn: ’s nachts, in het weekend of in de vakantie. Om zo efficiënt mogelijk te zijn, combineren we ook zoveel mogelijk werk, door ook op andere plekken op de route aan de slag te gaan op momenten dat het treinverkeer daar toch al stil ligt.