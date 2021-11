In Langdonk wil iedereen praten, maar alleen anoniem: ‘Straks heb ik een steen door de ruit’

Mariëtte (82) is mantelzor­ger voor haar dochter Natascha (52): ‘Ik doe wat ik kan’

ROOSENDAAL - In veel gevallen gaan kinderen op latere leeftijd voor hun ouders zorgen. Voor Mariëtte van den Brand (82) is het de omgekeerde wereld. Zij zorgt sinds drie jaar intensief voor haar dochter Natascha de Klerk (52). Zij is niet de enige mantelzorger in Nederland die dit overkomt. ,,Vaak kan ik de woorden niet vinden om haar te troosten.”

19 november