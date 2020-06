‘In Kerkakkers letten we goed op elkaar’

RUCPHEN - Als gepensioneerd verpleegkundige op de ambulance kan Wim van den Broek (71) zich goed inleven in de hectische maanden waar zijn huidige collega's in coronatijd mee geconfronteerd zijn. Het virus kwam ook dichtbij toen vijf bewoners uit hun wooncomplex Kerkakkers besmet raakten met het virus. Twee van hen overleden korte tijd later. Wim woont met zijn vrouw Ad in een van de twaalf penthouses op de bovenste verdieping van de woonvoorziening. Met de nodige voorzorgsmaatregelen kan hij de verslaggever - en naamgenoot - in hun appartement ontvangen.

U behoorde bij de opening in 2007 tot de eerste bewoners van Kerkakkers. Was het een bewuste keuze om hier te gaan wonen?

,,Beslist. Mijn vrouw en ik hebben allebei in de zorg gewerkt. Zij als afdelingshoofd neurologie ín het Franciscus-ziekenhuis, ik op de GGD-ambulance van en naar datzelfde ziekenhuis. Dat zorgzame zijn we na onze pensionering niet kwijt geraakt. Kerkakkers heeft een bijzondere mix van bewoners. Het complex heeft appartementen voor zorgbehoevenden er zijn groepswoningen voor mensen met een fysieke beperking en voor dementerenden. En dan zijn er dus nog de twaalf koopappartementen, waarvan wij er in eentje wonen. Het geeft veel dynamiek en een groot saamhorigheidsgevoel. Om met Rutte te spreken: we letten goed op elkaar. Met ‘de Vrienden van de Kerkakkers’ houden we snuffelmarkten. Van de opbrengst maken we een uitstapje of knappen de tuin helemaal op. Bonus van hier wonen is wel het prachtige uitzicht over de Rucphense bossen tot aan Roosendaal toe.‘’

Wilde u altijd al de verpleging in?

,,Niet direct. Tijdens een beroepentest rolde het vak van banketbakker eruit. Na de ambachtsschool ben ik aan de MTS begonnen. Een poortje in elkaar timmeren lukte nog wel, maar daar hield het wel mee op. Het EHBO-diploma was voldoende om bij de zusters van Charitas te worden aangenomen. Eenmaal op de ambulancepost ben ik cursussen ic/hartbewaking ging volgen. Als beginnend broeder maakte ik de verhuizing naar het nieuwe Franciscusziekenhuis mee. Dat ging destijds een stuk eenvoudiger dan de opgave waar Bravis nu voor staat.‘’

Ambulancebroeders moeten stressbestendig en slagvaardig zijn. U kwam in aanraking met stervende of zwaargewonde mensen. Hoe ging u daarmee om?

,,De stress zat hem vaak ook in de rit naar de melding. Ik kon weliswaar blindelings op mijn vaste chauffeurs vertrouwen, maar twee keer hebben we door toedoen van andere weggebruikers een zware aanrijding gehad. Tijd om van de schrik bij te komen, kregen we niet. Dan was het van: hier heb je een andere ambulance en rij maar snel door. Wij voelden die verantwoordelijkheid ook. Patiëntentransport is soms een kwestie van leven of dood. Fysiek was het aanvankelijk ook zwaar, want de brancards hingen met draagbanden om onze schouders. Gelukkig zitten er nu wieltjes onder. Nou ja, het vak heeft ook leuke kanten hoor. Hoogzwangere vrouwen ophalen bijvoorbeeld of oudere mensen, die hele verhalen ophangen.‘’

Geboren in Sprundel, voor uw werk noodzakelijkerwijs in Roosendaal gewoond maar al zeker veertig jaar betrokken bij het verenigingsleven in Rucphen. Hoe dat zo?

,,Ik was bevriend met de zoon van Cor van Dorst, kastelein en fietsenmaker. Bij hen kwam ik vaak in het café en van het een kwam het ander. Carnaval vieren, in dweilband De Leutlappen, toneelspelen bij Vlijt met Volharding, de Kerkakkers-vrienden en jeu de boulen met de Ketsers. In Roosendaal stond eigenlijk alleen ons bed. In een dorp is het sociaal-cultureel leven overzichtelijker en gemoedelijker. Hier ben ik meer op mijn plek dan in de stad.‘’

Vlijt met Volharding heeft een traditie van liefst honderd jaar. De club waar u al zo lang voorzitter van kreeg de gemeentelijke cultuurprijs. Wordt het geen tijd dat u zelf een lintje krijgt?

,,Nee, die beker laat ik aan me voorbijgaan. Ik ben geen republikein, maar heb ook niks met het koningshuis. Als ik lees dat er weer drie miljoen in de verbouwing van zijn huis wordt gepompt, rijzen mijn haren ten berge. Ik gun iedereen een lintje en - zeker nu - de mensen in de zorg in het bijzonder. Toen ik afzwaaide bood de GGD een prachtig afscheidsfeest aan. Daar kan geen medaille tegenop. Ik geef liever dan dat ik krijg.‘’

U verzorgt bij veel verenigingen de berichten naar de pers. Dat geeft op onze redactie nog wel eens verwarring, omdat collega's denken dat het van mijn hand komt.