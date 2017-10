In Hoeven is op basisschool Uniek het tweede semester nu ook begonnen

HOEVEN - Voordat de boeken uit de kast gehaald worden, laat juffrouw Judith de kinderen eerst hun verhaal doen. Hoe de leerlingen van haar groep 5 die twee dagen extra vrij besteed hebben, hoe ze het vinden om weer op hun oude plekje in de school te zitten en of ze toch wel zin hebben de lessen te hervatten.

Drie meisjes komen wat later het inderhaast terug ingerichte leslokaal binnen. Het excuus is best origineel: ,,We moesten een interview geven, maar de camera deed het niet meteen.'' Buiten wat media lijkt het op de Hoevense basisschool Uniek een normale schooldag. Toch hadden leerlingen en lerarenteam zich de eerste schoolweek na de herfstvakantie heel anders voorgesteld.

Handen uit de mouwen

Een twijfelachtige vloerconstructie, mogelijk vergelijkbaar met die van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven, gooide roet in het eten. Zo dicht bij de eindstreep en toch niet juichend finishen, zo verwoordt Jos

Krebbekx van de Borgesiusstichting de teleurstelling een week geleden. ,,Maar niemand is bij de pakken neer gaan zitten. Het was meteen handen uit de mouwen en alles op de oude locaties Reuzelaar en Lindelommer weer zo goed mogelijk op de rit zetten. Ik heb grenzeloze bewondering voor de teamspirit en flexibiliteit van deze school.''

Terugdraaien

Omdat aannemer en vloerleverancier onvoldoende kunnen aantonen dat de vloer in brede school Het Kansenrijk veilig is, zette burgemeester Jobke Vonk-Vedder het sein op rood. Uit alle macht is daarna gewerkt aan het terugdraaien van de verhuizing. Met twee dagen vertraging komt op beide locaties het tweede semester op gang.

Juf Judith peilt wat er in de hoofdjes omgaat. Jesse vindt het lekker om terug te zijn, Anne noemt het jammer en Jayden mist zijn vrienden van de andere school, waarmee hij samen het gloednieuwe gebouw in zou trekken.

Geen hindernissen

Verveeld hebben ze zich geenszins de voorbije dagen. Naar de Efteling, logeren bij een tante, opnames van Kinderen voor Kinderen bijwonen of naar de kapper. Julia heeft thuis meegeholpen met een verhuizing zonder hindernissen. ,,Op 15 december wonen we in ons nieuwe huis. De vloer is goed.''

Als na een half uurtje bijkletsen iedereen terug in de schoolbankjes zit, is het toch echt weer tijd voor een lesje taal. Juf Judith heeft de schriftjes van de kinderen nog bijtijds uit de vergrendelde nieuwbouw weten te halen. ,,We gaan verder met het dictee. Schrijf op: De aannemer, die....''