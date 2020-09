‘In Hoeven hangt nooit ergens een gespannen sfeer’

jong in...HOEVEN - Gavin Dam (18) is een trotse Hoevenaar, al vindt hij wel dat er in zijn dorp niet bijster veel te doen is voor jongeren. ,,Ik ben oprecht trots en blij dat ik hier ben opgegroeid.’’

Trotse Hoevenaar?

,,Ik ben best trots op dit kleine dorp. De sfeer is gemoedelijk, je voelt je hier welkom en het is er rustig. Alleen, en dat vind ik soms jammer, is er niet echt een uitgaansleven. We hebben wel een paar restaurantjes waar je heerlijk kunt eten, een grote Albert Heijn en een Action waar het altijd druk is. Er hangt nooit ergens een gespannen sfeer. Ik ben oprecht trots en blij dat ik hier ben opgegroeid.’’

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Gavin Dam uit Hoeven.

Wat mist je dorp?

,,Een uitgaansleven dus of een grote sportschool. Dat laatste hebben we wel, maar het is meer een ouderensportschool. Het is niet zo aantrekkelijk voor jongeren om daar te gaan trainen. Hoeven is een rustig dorp, maar overal is wel sprake van een bepaalde mate van hangjongeren. Dat komt, denk ik, omdat er zo weinig voor hen te doen is.’’

Als je het voor het zeggen had in Hoeven, wat zou je dan veranderen?

,,Ik zou een heel groot basketbalteam oprichten. Vervolgens bouw ik een straat vol uitgaansgelegenheden in de polder, een soort Highstreet. Beide kanten van de straat, een kilometer lang. Ik zorg dat Hoeven het rijkste dorp wordt dat er is en we nemen Oudenbosch en Bosschenhoofd meteen over, haha.’’

Waarom wilde je in je achtertuin op de foto?

,,Hier speelde ik vroeger met veel plezier met mijn zusje en onze ouders. Nu kan ik er heerlijk zitten en chillen met vrienden. De achtertuin is de plek waar ik me altijd fijn voel.’’

Je bent net klaar met het atheneum. Corona heeft vast een hoop feestjes verpest?

,,Het is heel anders gegaan dan we gewild en gehoopt hadden. Onze examenstunt konden we niet doen en we hebben geen groot examenfeest gehad. Onze diploma-uitreiking was in een grote tent op het sportveld. Het was fijn dat we toch nog iets konden doen. Privé zijn er wat kleinere feestjes geweest, maar een groot klassenfeest misten we wel. Dat komt er wel aan."

Quote Onze exa­menstunt konden we niet doen en we hebben geen groot examen­feest gehad. Gavin Dam

,,Een vriend en klasgenoot van mij heeft een groot stuk grond. Hij dacht: fuck it, we moeten gewoon een echt examenfeest hebben. We zitten een meter van het strand verwijderd en nemen onze tenten mee. Hebben we toch nog ons examenfeest, dat is een ervaring die er echt bij hoort.’’

Nu je aan je studie begint, is er niet echt een introductieweek.

,,Ik ga communicatie- en informatiewetenschappen studeren aan de Tilburg University. De normale introductie gaat wel door, maar in een digitale vorm. De TOP Week, in Tilburg de optionele, feestelijke introductieweek, gaat niet door. Er is een digitaal Plan B, maar ik weet niet hoe ik denk over pubquizzen achter mijn laptop op mijn slaapkamer.’’

Wil je op kamers gaan?

,,Nee. Dat is mede door corona. Tot en met de kerst zijn alle colleges online. Daarnaast heeft thuis wonen bepaalde gemakken. Ik kan best een pan nasi voor mezelf koken, maar het is toch wel makkelijk als mama de was doet en kookt. In de toekomst ga ik graag op kamers.’’

Paspoort Gavin Dam 18 jaar

Woont met: vader Will, moeder Corinda en zusje Gwenn

Huisdieren: nee, niet meer

School: communicatie- en informatiewetenschappen aan Tilburg University

Hobby’s: basketbal, tekenen, thuis sporten, mode en gamen

Bijbaantje: bij restaurant De Haard in Bosschenhoofd

Verliefd: nee