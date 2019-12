In hartje Hoeven is de komende jaren nog plaats voor tachtig woningen

Bomenrij

,,Het visiedocument is omgezet in een raamwerk‘’, legt wethouder Hans Wierikx bij de panelen uit. ,,Daarmee is nog niks definitief ingevuld. We schetsen de mogelijkheden hoe de drie deelgebieden ingericht zouden kunnen worden.‘’ Groen is het trefwoord in het gebied rondom de kerk, toekomstig dorpshuis. Het kerkplein vergroent, er komt een bomenrij vanaf het hertenpark/begraafplaats langs de kerk en doorlopend in het Akkerlingen tot de Brink. In dat nieuwe centrale gebied is plaats voor seniorenwoningen: acht huizen en 22 appartementen. Bureau Wissing sparde voor de invulling van dit gebied met zowel Woonkwartier als de ouderenbond.