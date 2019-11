In Halderberge ‘opvallend veel meer’ drugsdumpingen dan in buurgemeenten

HOEVEN - In de gemeente Halderberge zijn ‘opvallend veel meer’ drugsdumpingen dan in vergelijkbare buurgemeenten.

Dat zei politieman Jos Nieuwenhuizen maandag aan het eind van de toer die VVD-politici maakten door het buitengebied van Halderberge.

Waar de drugsrommel vandaan komt, is onbekend. De politie is naar aanleiding van vragen van de VVD aan het college van B en W, nog bezig de cijfers over het drugsafval te verzamelen.

Steeds meer luxe huizen met onbekende bewoner

Nieuwenhuizen zei verder dat ook het aantal panden in het gemeentelijk buitengebied groeit waarvan niemand eigenlijk precies weet wie er woont of wie de eigenaar is. ,,Het gaat vaak om hele dure huizen met hoge hekken eromheen en camerabewaking.”

Quote De beste preventie is mensen verbinden, zorgen dat de buurt elkaar kent. Jos Nieuwenhuizen, Wijkagentexpert, politie West-Brabant

,,De beste preventie van criminaliteit is zorgen dat de buurt elkaar kent. Mensen met elkaar verbinden. Dat geldt overigens ook voor bedrijventerreinen. Daar is soms zo veel onderverhuur dat er geen zicht meer is op wat er feitelijk gebeurt.”

Idee: loket voor buitengebied

Nieuwenhuizen deed de liberalen het idee aan de hand van een gemeentelijk loket voor het buitengebied. ,,Met een chef die alle huizenverkopen in beeld heeft en vooraf met kopers en verkopers gaat praten.”

De VVD’ers bezochten drie boerenbedrijven om over de problemen van de landbouwers te praten: een veehouderij aan de Goudbloemsedijk in Hoeven, een vleesboerderij aan de Barlaqueseweg in Oud Gastel en een zogeheten Vrijkomende Agrarische Bebouwing aan de Strijpdreef in Oud Gastel.

De familie Voeten verbouwde de ouderlijke boerderij tot woonhuis, maar ligt daarover in de clinch met de gemeente Halderberge.

Adrie Voeten heeft na het overlijden van zijn vader in 2015 de boerderij verbouwd tot woonhuis, maar ligt daarover in de clinch met de gemeente omdat de transformatie niet aan alle juridische regels zou voldoen. Dinsdag neemt het college van B en W daar een beslissing over.

‘Leegstand leidt tot verpaupering en criminaliteit’

De VVD Halderberge maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal leegkomende boerderijen in de gemeente. Het kan leiden tot verpaupering en toenemende drugscriminaliteit, zei fractievoorzitter Gerard Huijpen. Die zorgen vormden de aanleiding voor het rondje buitengebied waar ook Tweede Kamerlid Bas van ‘t Wout bij was en wethouder ruimtelijke ordening Hans Wierikx van de WOS.