‘In Halderberge meer drugsdumpingen dan elders’

OUDENBOSCH - De VVD wil het naadje van de kous weten over het dumpen van drugsafval in het buitengebied van Halderberge.

De fractie is niet tevreden met de antwoorden die ze onlangs kreeg tijdens de vergadering over de gemeentebegroting. ,,De antwoorden van het college van B en W strookten niet met de informatie die wij uit zeer betrouwbare bron hebben", zegt fractievoorzitter Geert Huijpen.

Volledig scherm Archieffoto VVD-fractievoorzitter Gerard Huijpen. © Peter van Trijen

,,Namelijk dat het aantal dumpingen in onze gemeente aanzienlijk hoger is dan in de ons omringende vergelijkbare gemeenten. Wij vinden, dat we als gemeenteraad goed geïnformeerd moeten zijn. Je kunt immers alleen beslissingen nemen die gebaseerd zijn op feiten.”

‘We maken ons grote zorgen’

De fractie vraagt het college een overzicht te geven van het aantal dumpingen van drugsafval vanaf 1 januari van dit jaar: welke drugs, hoeveel, welke locaties, frequentie en de kosten van opruimen. ,,We maken ons grote zorgen, het is niet niks allemaal. Waar komt het spul allemaal vandaan, hoe zit het met verontreiniging en de impact op voorbijfietsende of wandelende mensen? Dat zijn belangrijke vragen.”

Rondje buitengebied

Maandag 25 november maakt de VVD een toertocht in het buitengebied langs boerderijen die leeg staan of leeg komen. ,,Overheden hebben vooralsnog geen oplossing voor illegale praktijken die in sommige vrijkomende agrarische bedrijven de samenleving ondermijnen.”