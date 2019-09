In Halderberge kost ‘gratis trouwen’ toch 59 euro

Wip in de seksclub is niet meer van deze tijd

11:23 Het aantal seksclubs in West-Brabant is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. In 2009 telde deze regio 38 bedrijven, nu zijn dat er nog 15. De toekomst van deze clubs staat op losse schroeven. De ‘seksinrichtingen’ hebben te maken met strenge regels. Een verbod op prostitutie ligt op de loer.