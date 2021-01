In Frankrijk is de avondklok er al even: ‘Natuurlijk wordt hier ook geklaagd, maar men legt zich erbij neer’

Man had seks met 16-jarige: ‘Ik heb vaker betaalde seks met dames omdat mijn vrouw ernstig ziek is’

17:00 Hoewel een 38-jarige inwoner van de gemeente Rucphen dondersgoed wist dat hij de wet had overtreden door seks te hebben met een (naar later bleek) 16-jarig meisje in Rotterdam, is hij door de rechtbank toch vrijgesproken. Een inschattingsfout van het Openbaar Ministerie was daarvan de oorzaak.