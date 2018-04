In één maand is Ingrid Nederlands Kampioen Bikini Wellness: 'Wel na iedere wedstrijd gelijk de Mac in'

Wanneer ze in Den Haag coach Jako van der Velde tegen het lijf loopt, zegt hij het wel te zien zitten in Jonkers. ,,Hij vroeg: 'Zou je niet eens een wedstrijdje doen? Je hebt er goede benen voor'', lacht Jonkers. Dus schrijft hij haar in voor een wedstrijd in Capelle aan den IJssel. Jonkers: ,,Ik wilde het wel eens proberen. Die wedstrijd was op 18 maart. Ik had maar vijf dagen om me voor te bereiden.'' Weinig tijd of niet, Jonkers wint en mag meedoen met wedstrijden in een hogere klasse.