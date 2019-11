In een half jaar tijd werden twee auto’s van Pierre Suijkerbuijk de vernieling in gereden op de Roosendaalse centrumring

Of toch in ieder geval de bocht in de Nispensestraat naar de Laan van Luxemburg. Die is volgens hem voor vrachtwagens veel te lastig om te nemen, met alle gevolgen van dien. Suijkerbuijk: ,,Tot nu toe is het bij blikschade gebleven, maar ik ben bang dat het hier een keer echt mis gaat. Er zit hier ook een kinderdagverblijf in de straat.’’