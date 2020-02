In een barrel naar Scandinavië met -30 graden: ‘Hopelijk blijft de kachel het doen’

HOEVEN - In een auto van meer dan 20 jaar oud naar de poolcirkel van Noorwegen rijden terwijl de temperatuur tientallen graden onder het nulpunt ligt; broers Patrick (30) en Jeroen Kouters (28) uit Hoeven gaan het doen. Ze doen namelijk mee aan de Carbage Run. ,,Die onzekerheid of je het gaat halen is juist leuk”, vindt Patrick.

,,Iedereen wil een luxe auto om mee op vakantie te gaan. Wij vinden dit leuk, omdat je niet zeker weet of je auto het gaat redden. We hebben een barrel uit 1999, een Chevrolet Blazer, met een dagwaarde van 500 euro. Daar moeten we het mee zien te redden”, vertellen de broers. ,,Vorige week deed de kachel het ineens niet meer, en die is erg belangrijk als het -30 graden kan worden”, vertelt Jeroen. Gelukkig zijn ze handig. ,,We zitten allebei in de metaaltechniek en onze vader is automonteur, daar hebben we wel wat van opgepikt.”

Route van 2.500 kilometer

Quote Sneeuw, ijs, elanden en hopelijk het noorder­licht. Volgens de organisa­tie hebben we 90 procent kans om die te zien. Dat zou heel mooi zijn. Patrick en Jeroen Kouters Aan zomeredities deden ze eerder mee, maar aan de wintereditie nog nooit. Aanstaande zaterdag vertrekken ze naar Kopenhagen, waar ze de route officieel starten. De route brengt hen door heel Zweden en Noorwegen. Die route is goed voor zo’n 2.500 kilometer, verdeeld over 5 dagen. Wat ze denken onderweg tegen te komen? ,,Sneeuw, ijs, elanden en hopelijk het noorderlicht. Volgens de organisatie hebben we 90 procent kans om die te zien. Dat zou heel mooi zijn. We rijden veel in het donker, het is daar nu maar drie of vier uur per dag licht. Dat vinden we niet erg, er zitten genoeg lampen op. Als we die aanzetten, schijnt voor ons altijd de zon”, vertellen ze lachend.

Elke dag krijgen ze de keuze uit drie routes: A, B of C. ,,De A-routes brengen je zo snel mogelijk naar je eindpunt van de dag, de B-route is meer toeristisch en C is heel lang, die kan wel tien uur duren. Twee jaar geleden pakten we elke dag de B-route, behalve op de eerste dag. Toen moesten we voor de A-route kiezen omdat we bij de Duitse grens aangehouden werden en we daar vierenhalf uur hebben moeten wachten. We hadden zelf een bullbar op de voorkant gemaakt met twee vlaggenstokjes op de motorkap. Dat vond de Duitse politie niet zo grappig. Uiteindelijk konden we weer door met een boete van 20 euro”, weet Jeroen nog.

Sfeer onder deelnemers goed

De kosten om deel te mogen nemen zijn 400 euro per auto. Waarom ze de route niet zomaar, zonder extra kosten, rijden? ,,Hier krijg je elke dag een opdracht die je moet uitvoeren. Denk aan je auto laten optillen door een hijskraan, gefermenteerde haring eten, een dronken Pool mee naar de finish nemen en bij de lokale bevolking thuis een bad nemen.”