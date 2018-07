In dit klooster in Hoeven kun je zaterdag speciaalbier drinken en bierijs likken

Verdachten kluisjes­roof Oudenbosch langer in de cel, één van de dieven vermoede­lijk in het buitenland

16:49 OUDENBOSCH/BREDA - De twee beveiligers van EBN in Breda die worden verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch blijven in de gevangenis. De rechtbank in Breda hield de twee verdachten voorlopig in voorarrest, besloot ze dinsdag.