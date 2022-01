In de Sint Janstraat staan sinds kort panelen met historische foto’s: ‘Stijlvol en strak’

HOEVEN - In het Hoevense dorpscentrum wordt al een lange tijd veel gerenoveerd, in het bijzonder het winkelgebied van de Sint Janstraat. Dat tonen zes panelen met historische afbeeldingen.

Sinds kort wordt de aandacht hier getrokken door zes panelen met historische beelden. De panelen geven uitleg over de precieze locatie waar je je op dat moment bevindt.

Leuke reacties

Piet Lauwerijssen van de lokale heemkundekring De Honderd Hoeven heeft al veel leuke reacties op de panelen gehoord. In het voorjaar als het oostelijk deel van de Sint Janstraat wordt aangepakt, komt er nog een zevende paneel bij.

Het idee om deze verhoogde plaatstalen panelen neer te zetten, ontstond in de loop van 2018 tijdens een informatieavond. Lauwerijssen: ,,Ons werd gevraagd om een presentatie te geven over de historie van de Sint Janstraat. Toen is het idee gelanceerd om iets met een aantal oude afbeeldingen te gaan doen, zodat er iets blijvends uit de geschiedenis te zien zou zijn.”

Foto uit 1906

De gemeente nam de regie en zette het bureau van Rob Kruizinga aan de klus om de panelen als onderdeel meteen mee te nemen in het nieuwe verlichtingsprogramma. De heemkundekring leverde op zijn beurt de foto’s met aanvullende teksten. De oudste dateert van 1906, de jongste van 1963.

Eén paneel toont twee vergelijkbare foto’s van de situatie aldaar. ,,Je moet jezelf kunnen plaatsen in de foto en je kijkt in dezelfde richting als waarin de foto ooit is gemaakt. Er is altijd wel een herkenningspunt met het nu.’’

Zwart-wit foto’s

Het project past in de ambitie om van het Hoevense dorpscentrum een plek te maken waar je wat langer wil verblijven dan alleen even een boodschap doen. ,,Wij van De Honderd Hoeven vinden het een geslaagd project. Het is stijlvol en strak. Uiteraard zijn het allemaal zwart-wit foto’s. Ik zou de mensen willen uitnodigen om zeker eens te komen kijken.’’

De panelen staan in verhoogde bloembakken en -perken. De historische dorpspomp - de Keienpomp - op de hoek met de Bovenstraat is momenteel nog niet te zien. Deze wordt gerenoveerd en staat in een houten bekisting.