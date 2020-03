In de rij voor de voedselbank: ‘Ik wist niet dat armoede zo'n groot probleem was’

Bewoner verzet zich tegen sluiting drugshol in Roosendaal

3 maart ROOSENDAAL - De bewoner van een huis aan de Abel Tasmanstraat in Roosendaal vecht via een kort geding de sluiting aan van zijn woning voor drie maanden. De gemeente draait het onderkomen op slot omdat bij twee invallen drugs werden aangetroffen: in totaal 100 gram amfetamine en 1.100 gram hennep. In het huis werden ook wapens gevonden.