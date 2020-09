In de put of opstandig door corona? Laat het ons weten!

Wat doet dat met uw humeur en gemoedstoestand? Bekruipt u een gevoel van moedeloosheid of neerslachtigheid omdat niemand weet wanneer we terug kunnen naar het normale leven. Misschien voelt u zich gefrustreerd of opstandig omdat u zorgen heeft over werk of financiën. Of omdat u alles rond corona hartstikke beu bent. Mogelijk laat u zich juist niet uit het veld slaan omdat er, ondanks de beperkingen, nog veel is om blij van te worden.