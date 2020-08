In de nieuwe City is bijna alles zoals het zou moeten zijn

,,Hebben we het bouwtechnisch op het nippertje gered, zijn we door alle drukte vergeten de gebruikersinterface aan te vragen‘’, verontschuldigt Carlo Lambregts zich. Want ja sjouwen met filmspoelen van de ene na de andere projector is al lang verleden tijd. Alleen de eigenzinnige regisseur Quentin Tarantino schijnt nog analoog te filmen. De rest komt allemaal via computers, servers en gebruikersinterfaces bij de bioscopen binnen. Voor Carlo Lambregts is het allemaal hogere wiskunde. ,,Ik ben nog van de oude projectoren, ik weet vooral hoe ik hem aan moet zetten. Maar mijn kinderen, die er nu mee werken weten niet beter.‘’