In de leukste voetbalkroeg van Nederland in Sprundel is het vooral ‘heel gezellig’

Zwevend in het luchtruim formaties maken tijdens Skydive Grand Prix in Roosendaal

14:37 ROOSENDAAL - Met 220 deelnemers die door het luchtruim van de windtribune zweven, is zaterdag in Indoor Skydive Roosendaal voor de tiende keer de ISR Grand Prix gehouden. ,,Toen wij dertien jaar geleden van start gingen, had je in Nederland slechts twee indoor skydive locaties'', vertelt manager Joey van Gils van Indoor Skydive Roosendaal.