In de disco een drol opzuigen met de industriële stofzuiger

vuile handenZe hebben een 'vies' beroep, de mensen in onze serie 'Vuile Handen'. We vergeten vaak dat ze er zijn. Zij die letterlijk onze rommel opruimen, de vieze klussen doen. Zonder morren. Vandaag aflevering 3: schoonmaken in discotheek.

Quote Wat er overblijft als de laatste feestgan­ger de deur uitgewerkt is, lijkt op een post-apocalypti­sche scène Danscafé El Corazon in Roosendaal is bij uitstek de plek voor jongeren uit de omgeving om op vrijdag- en zaterdagavond los te gaan. Er wordt van 23.00 tot 4.00 uur gedanst, gedronken en gesjanst.



Dan springen de lichten aan om aan te kondigen dat iedereen huiswaarts mag om zijn of haar roes uit te gaan slapen. Wat er overblijft als de laatste feestganger om 4.00 uur de deur uitgewerkt is, lijkt op een post-apocalyptische scène: de vloer ligt bezaaid met flesjes, blikjes en andere dingen die uit de handen van de feestgangers zijn geglipt.

Na een nacht zwoegen nemen de personeelsleden, zoals de dj en de barmannen- en vrouwen, het schoonmaakwerk nog op zich. Speciale schoonmakers die in het holst van de nacht de club komen poetsen, zijn er niet bij dit danscafé.

Uurtje werk

Of het personeel het erg vindt om na een lange nacht werken nog de rotzooi op te ruimen? Absoluut niet. Het is voor hen het moment waarop ze zelf een drankje kunnen drinken en kunnen bijkletsen. ,,We zijn meestal niet langer dan een uur bezig. We beginnen als de meeste mensen naar huis gaan. Iedereen draagt zijn steentje bij, zo zijn we ook het snelste klaar", vertelt de dj.

Dat mensen met een glaasje te veel op nog weleens een rotzooi willen maken, weten ze bij El Corazon maar al te goed. Barman Thomas van Hilten moet even nadenken als ik vraag naar het smerigste wat hij ooit is tegengekomen. ,,Een drol", besluit hij. ,,Buiten de wc. Gelukkig hoef je je handen daarvoor niet te gebruiken, we zuigen het gewoon op met de industriële stofzuiger", vertelt hij.

Volledig scherm Rond de wasbakken liggen plasjes water, vergezeld van wc-papier. © Chris van Klinken/Pix4Profs

Plakken

Dat je schoenen aan de vloer blijven plakken, daar kijken ze ook niet meer van op. Onverwachts in een niet identificeerbaar plasje vocht gaan staan, is ook de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig is dat in de club zelf voornamelijk door het drinken dat geknoeid wordt.

Of er ook weleens braaksel opgeruimd moet worden? ,,Bijna altijd wel", vertelt de barman. ,,Als mensen de hele nacht drinken en daarmee over hun grens gaan, dan moet het er weleens uit", zegt hij terwijl hij zijn schouders ophaalt. ,,We zijn het al gewend. Kots ruimen hoort er nou eenmaal bij."

Vegen

De club zelf wordt eerst schoongemaakt. De vloer ligt al bezaaid met rommel, dus alle rommel die op de bar staat wordt ook op de grond geknikkerd. Dan wordt het bij elkaar geveegd en is het makkelijk in één keer op te ruimen. Flesjes, rietjes, een emmer ijsblokjes; alles wordt zonder pardon op de grond gegooid. In de rookruimte hetzelfde verhaal. De asbakken worden niet één voor één in een gezamenlijke bak gedeponeerd, maar worden omgekieperd op de grond zodat de peuken makkelijk bij elkaar te vegen zijn met een vloertrekker. Met veger en blik worden ze bij elkaar geschept.

Toiletten

Voor de toiletten vrees ik op deze zaterdagnacht het meeste. Het verhaal van de drol spookt door mijn hoofd en van andermans kots opruimen word ik ook niet warm. Ik heb geluk, want het valt vandaag best mee. Wie zijn maaginhoud in de toiletten kwijt wilde, heeft dat netjes binnen de randen van de toiletpot gedaan. Wel is het er in de vrouwentoilet, voordat de schoonmakers naar binnen zijn gegaan, een waterballet. Zowel op de vloer als rond de wasbakken liggen plasjes water vergezeld van een hele hoop nat wc-papier. Dat wordt netjes verzameld in een emmer en de vloer wordt gedroogd met een vloertrekker. Er wordt een wc-borstel door de toiletten gehaald en alles is weer blinkend schoon.