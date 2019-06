In de bak van een graafmachine naar het gala in Oudenbosch

OUDENBOSCH - De zon staat laag achter de basiliek in Oudenbosch en schijnt fel als een schijnwerper. Heel toepasselijk, want de eindexamenklanten van het Markland College lijken op de avond van het examengala net filmsterren. De ene na de andere luxe bolide rijdt voor bij feestlocatie Fidei et Arti. Daar stappen de jongeren uit in hun mooie pakken en chique galajurken door een haag van lokale paparazzi over de rode loper schrijden.

Van een Tesla, Porsche en Ferrari tot een Eend en een Kever, als het even kan in de cabrio-variant: alles is vanavond te vinden in de bolideoptocht over de Markt. En dan zijn er nog de originele vondsten: knullen in golfkarretjes, een groep meiden in avondjurken bovenop een carnavalswagen en de twee meiden op een bankje dat op ingenieuze manier in de bak van een graafmachine is vastgemaakt.

Spannende dag

De intocht naar het gala is een moment waar Markland-scholieren halsreikend naar uitkijken. Daarom was het vandaag voor velen een spannende dag, want het voorspelde noodweer, met windstoten, onweer en harde regen, gooide roet in het eten. De optocht dreigde zelfs even niet door te gaan, voor de zekerheid met ruim een uur verlaat.

Fleur van den Bos zat vanmiddag bij de kapper, die haar haar prachtig heeft ingevlochten, toen ze hoorde dat de intocht misschien niet door zou gaan. ,,Dan is alles voor niks geweest'', schoot door haar heen. Maar Thijs Ulehake (16), die zich samen met haar in een gele kever heeft laten voorrijden, heeft zich daar geen seconde druk om gemaakt.