In Aalburg kwam de politie dit jaar vaak te laat bij spoedmeldingen: in Roosendaal was ze juist heel snel

KaartAALBURG - In de gemeente Aalburg kwam de politie het eerste halfjaar van 2018 van heel Brabant het minst vaak op tijd. Ook landelijk gezien scoort de gemeente slecht. Het lukte namelijk maar in 54,9% van de gevallen om binnen het kwartier ter plaatse te zijn. Het doel van de politie is om bij 90% van de spoedgevallen binnen het kwartier aanwezig te zijn.

Ook landelijk gezien haalde de politie dat doel bijna nooit, blijkt uit cijfers van de politie via het CBS.

In de eerste zes maanden van dit jaar was de politie namelijk in ruim 85 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse. Het gaat om meldingen waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie waarvoor met zwaailichten en sirene moet worden uitgerukt.

Brabant

In tegenstelling tot Aalburg ging het in Tilburg en Roosendaal juist heel erg goed. Van heel Brabant was daar de politie het vaakst op tijd. Het lukte namelijk om binnen 92,5% van de gevallen binnen het kwartier aanwezig te zijn in Tilburg. Roosendaal staat op een goede tweede plek, daar scoorden ze in 90,6% van de meldingen op tijd. Tilburg en Roosendaal deden het overigens in het eerste halfjaar van 2017 ook heel erg goed met een score boven de 90 procent.

Aalburg is er flink op achteruit gegaan als je het vergelijkt met vorig jaar. Toen kwam de politie nog in 77,5% van de gevallen netjes op tijd. De gemeente die na Aalburg het slechtst scoorde is Reusel-De Mierden. Daar kwam de politie maar in 56,5% van de noordoproepen op tijd. In 2017 was dat overigens precies hetzelfde.

Wat nog meer opvalt is de gemeente Baarle-Nassau. Daar kwam de politie in 2017 maar bij 33,3% van de gevallen op tijd. Dat is ook landelijk gezien erg weinig. De situatie daar lijkt al flink verbeterd want dit jaar kwamen de hulpdiensten in 56,8% van de noodoproepen op tijd.

Bekijk hier hoe snel de politie was in jouw gemeente. Het kan even duren voordat de kaart volledig is geladen. Lees onder de kaart verder.

Landelijk

De politie haalt haar eigen norm dus over het algemeen niet: ze streeft ernaar om er bij negentig procent van de zogenoemde prio1-meldingen binnen het kwartier te zijn. Het deel van de spoedritten waarbij de zogeheten reactietijd binnen het kwartier valt, ligt al enkele jaren op zo'n 85 procent.