In 2020 werd 26 keer gebruik gemaakt van een AED in de Roosendaalse dorpen

Bij de Roosendaalse Wielerexperience, de fietsenstalling op de Oude Markt en de Da Costaflat hangen ook AED’s die de Wouwse stichting in onderhoud heeft. Daar krijgt de Wouwse stichting dan een vergoeding voor van de gemeente. Het controleren van de kasten blijkt geen overbodige luxe, want soms merken de stichtingsleden dat pogingen zijn gedaan om een kast te forceren.



In Wouw hangen zeven AED’s, in Heerle en Nispen twee en in Moerstraten en Wouwse Plantage één. De bedoeling is dat er in de nieuwbouwwijk in Heerle en in Moerstraten een extra AED wordt geplaatst. In Nispen verplaatst men de AED van Nisipa naar Tivoli, maar daar moet wel een nieuwe kast omheen.