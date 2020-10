Immense glaskunstwerk zonder krasje uit stadskantoor gehaald: ‘Nu nog een nieuw plekje’

Donderdag was het eindelijk zover: één voor één werden de onderdelen uit de kozijnen getild. Geen sinecure, want elk paneel is vier meter hoog, twee meter breed en weegt bijna 300 kilo. Dingjan: ,,En ze hebben een jaartje of 40 vastgezeten, dus daar was wel wat bruut geweld voor nodig.’’



Uiteindelijk is alles ongeschonden afgevoerd en ondergebracht in de opslag aan de Emmastraat. En nu? Dingjan: ,,Op zoek naar een mooie plek. De gemeente zegt dat het écht niet kan in het nieuwe stadskantoor, daar wil ik het nog wel eens over hebben.’’