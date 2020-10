Illegale slaapplekken en lekkende motorblokken: Roosendaal schoont industrieterrein op na klachten

50 jaar geleden kwamen de arbeidsmi­gran­ten ook naar Roosendaal

28 september ROOSENDAAL - In de bibliotheek aan de Markt in Roosendaal is de hele maand oktober de foto-expositie ‘50 jaar migratie in Nederland’ te zien. Burgemeester Han van Midden verricht vrijdagavond de opening. Bij die gelegenheid zal Joss Hopstaken een lezing houden over arbeidsmigratie in Roosendaal.