Illegale autorace op parkeerplaats in Roosendaal, scheurneuzen kunnen fluiten naar hun rijbewijs

Ravage na plofkraak bij apotheek Roosendaal: brokstuk­ken vlogen tientallen meters door omgeving

7:42 ROOSENDAAL - Op een pinautomaat van ABN AMRO in Roosendaal is vrijdagochtend een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde rond vijf uur aan de President Kennedylaan. Bij de naastgelegen apotheek en huisartsenpraktijk is een grote ravage ontstaan. Bewoners uit verschillende straten hoorden een enorme knal.