‘Ik vind het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen’

Jong in...SPRUNDEL – Bram van der Linden (18) zet zich graag in voor zijn dorp Sprundel. Hij vindt het leuk om vrijwilligerswerk te doen en is nu actief als stagiair bij Stichting Dorpswerk Sprundel. Daar organiseert hij onder andere online-evenementen, om jongeren met elkaar te verbinden in coronatijd.

Wat zou er weer georganiseerd moeten worden in Sprundel als corona voorbij is?

,,Normaal gezien was er altijd veel te beleven. Een van de leukste dingen vond ik de Sint Jansfeesten en het beachsoccertoernooi van de voetbalclub. Hopelijk kunnen we dat snel weer organiseren en kan ik daar weer helpen als vrijwilliger.”

Vind je het belangrijk om je als vrijwilliger in te zetten voor het dorp?

,,Ik denk dat het sowieso goed iets om iets extra’s te doen, zeker in deze tijd. Het is beter om iets te doen dan thuis te zitten niksen. Als ik zelf iets organiseer, vind ik het ook leuk als anderen mij ermee helpen. Samen kunnen we meer dan alleen.”

Jongeren gezocht!

Is er iets wat je mist in Sprundel?

,,Nu niet echt, maar vroeger miste ik wil een skatebaan in het dorp. Op mijn stageplek ben ik erachter gekomen dat we helemaal niet zoveel speelgelegenheden in de gemeente hebben. Dat had ik vroeger zeker wel leuk gevonden.”

,,Op mijn stageplek bij Stichting Dorpsweek Sprundel merk ik dat jongeren behoefte hebben aan wat afleiding. We hebben toevallig twee weken geleden een online Fortnite-toernooi gehouden. Het was tof om te zien dat er zoveel jongeren aan het gamen waren met elkaar. We hebben ook online-escaperooms georganiseerd. In deze tijd moeten we wat creatiever zijn.”

Je zit bij veel vrouwen in de klas. Zouden meer mannen de opleiding social work moeten doen?

,,In het begin vond ik het wel vreemd om met zoveel dames in een klas te zitten, dat was ik niet gewend op de middelbare school. Maar op een gegeven moment wen je eraan. Het zou wel leuk zijn om meer mannen in het vak te zien. Ik merk soms dat ik met deze mannen sneller kan samenwerken; wij doen eerst en denken dan pas na, haha. Bij vrouwen is dat vaak andersom.”

Studenten hoeven volgend studiejaar maar de helft te betalen van het collegegeld. Terecht?

,,Zeker terecht. De scholen zelf kunnen natuurlijk ook niets doen aan deze situatie. Je merkt wel dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Online-les is een prima alternatief, maar kan niet tegen een fysieke les op.”

Je hebt een bijbaantje bij café De Coop in Sprundel. Daar heb je al een lange tijd niet kunnen werken. Heb je nog wel inkomsten?

,,Dat is erg balen, ja. Ik vind het namelijk heel gezellig om in de horeca te werken. Sinds kort geef ik bijles op een middelbare school en daar verdien ik geld mee. Het is ideaal: ik kan mijn uren zelf inplannen en ik werk met jongeren. Dat is iets wat wel in mijn straatje ligt.”

Ben je trots op Sprundel?

,,Ik ben blij dat ik hier ben opgegroeid. Het is een klein dorp en dat maakt het ook veilig. Het is gezellig, we letten goed op elkaar.”

Bram van der Linden (18) Woont met: vader Jeroen, moeder Claudia en broertje Sjors

Huisdieren: nee

Studie: tweede jaar social work aan Avans Hogeschool in Breda

Bijbaan: horecamedewerker bij café De Coop in Sprundel

Hobby’s: voetballen, chillen met vrienden en vrijwilligerswerk doen

Verliefd: nee