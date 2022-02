‘Ik Vergeet Je Niet’ nu ook met muziekopdrachten

INTERVIEW Ron Vuijk van Fietsers­bond: ‘Niet de gemeente maar de auto is in Roosendaal de baas’

Al zowat tien jaar komt Ron Vuijk op voor de belangen van fietsers in Roosendaal. Bij veel Roosendalers is Vuijk ook bekend van zijn vroegere bloemenkraam in de wijk Kroeven. Voetballiefhebbers in de streek kennen hem als oud-scheidsrechter in de lagere klassen van het amateurvoetbal.

8 februari