Ik Vergeet Je Niet 3.0 van start: ‘De uitdaging en het contact met de kunstenaar zijn het leukst’

COLUMN Weg met dat ziekenhuis en rap!

Belachelijk, vindt ze het. Ronduit waardeloos. Nee, ‘sma’ is allesbehalve te spreken over die rot-rotonde in de Burgemeester Freijterslaan. Ze was van de week het parkeerterrein van het Bravis ziekenhuis nog niet afgebold of het stond muur- maar dan ook muurvast. Allemaal door dat ellendige verkeersplein.

7 november