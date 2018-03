'Ik stem altijd. Anders heb je helemaal niks te zeggen'

Simons is een van de zes vrijwilligers die onder de vlag van WijZijn Traverse Groep bijna dagelijks door de wijk trekt ('behalve op zondag') om rommel op te ruimen. Iedere dag een andere route, iedere dag andere vondsten. De meeste vreemde dingen plukte ie al eens uit de groenperkjes in Kalsdonk. ,,Van complete tassen met vissenkoppen tot complete stereo's. Ook veel van die lachgaspatronen. Drugs vind ik heel erg om te zien.'' Niet alles gaat met de vuilniswagen mee. Flessen met statiegeld brengt ie zelf weg, het bonnetje drukt ie in de handen van iemand van zijn team die het niet zo breed heeft. ,,Die kan het beter gebruiken dan ik.''

Veel gedaan

Simons is een bezige bij in Kalsdonk, kan niet goed tegen stilstand in zijn wijk. ,,Mensen die roepen dat de gemeente alles maar moet regelen, dat vind ik niks. Want dan komt alles alsnog op ons bordje terecht. Nee, zelf krijg je nog het meest voor elkaar.'' Trots is Simons er op dat ie samen met andere Kalsdonkers het voor elkaar heeft gekregen dat sommige straten echt op zijn geknapt. ,,De Ampèrestraat is nu mooi. Het straatwerk ligt er goed bij en met plantenbakken is er weer groen in de straat.''

Minder mooi is bijvoorbeeld het speeltuintje aan de Bellstraat. ,,Moet je nou zien, zo'n ijzeren hek er omheen. Het lijkt wel een gevangenis.'' Ook een bron van ergernis, het onderhoud van de Radiostraat. ,,Die straat en het groen zien er niet uit en de stoep ligt er slecht bij.''

Altijd stemmen