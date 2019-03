‘Ik heb bewust gekozen voor Rucphen en woon liever niet in St. Willebrord’

Door de aanleg van de randweg krijgt een aantal inwoners een ander adres en verhuizen ze administratief van bijvoorbeeld Rucphen naar St. Willebrord. Of van Sprundel naar St. Willebrord. De pijn zit niet zozeer in een ander huisnummer of een andere straatnaam, maar wel in het feit dat ze in het dorp St. Willebrord komen te wonen.

Gewaardeerd

De familie Klaassens kocht in 2017 een stuk grond om er zelf een huis op te bouwen, in wat toen de Bernhardstraat in de kern Rucphen was, maar nu Hazelaarstraat in St. Willebrord gaat heten. ,,Als ik dat geweten had, had ik deze kavel nooit gekocht", zei de Rucphenaar dinsdag tijdens een hoorcommissie over zijn bezwaar tegen het gemeentebesluit. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om in Rucphen te gaan wonen en ben bang dat mijn huis nu minder waard is. Huizen in St. Willebrord worden minder snel verkocht dan in Rucphen; ze worden anders gewaardeerd."

Volledig scherm Storten van het eerste asfalt voor de Verlengde Helakkerstraat vorig jaar. © Jos Hack

Klaassens betoogde dat hij nergens uit op heeft kunnen maken dat er een naamsverandering aan zat te komen. ,,Verlengde Helakkerstraat, dat stond destijds met grote letters op het projectbord daar. Ik vraag mij af wat het belang is van de gemeente om tot deze verandering over te gaan."

Volledig scherm Portaalborden geven aan waar de bebouwde kom begint en daar hoort onder meer de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur bij. © Cris Sohier

Dat heeft te maken met 'de nieuwe infrastructuur', legde Bert van Hulten namens de gemeente uit. ,,Er worden in genoemde straat ook verkeersmaatregelen genomen die horen bij de bebouwde kom. Wij moeten daartoe het bord 'St. Willebrord' verplaatsen. Vroeger stond er een boerderijtje, intussen staan er zeven woningen. Dat heeft de situatie ook veranderd."

Eenduidigheid

Volgens Van Hulten is het gemeentelijk belang het scheppen van eenduidigheid en was het vanaf 2013 bekend dat de randweg zou worden aangelegd. In 2017 heeft de gemeente de plannen gepubliceerd, zei hij, en betrokkenen een brief gestuurd over wat er in de Bernhardstraat zou gebeuren. ,,Daar heb ik met de burgemeester over proberen te spreken", reageerde Klaassens, ,,want die is penvoerder in deze kwestie. Maar zij wilde me niet te woord staan."

Post

Hij twijfelt aan de behoorlijkheid van deze manier van besturen en zegt nu al gevolgen te ondervinden van de eenzijdige beslissing van de gemeente omdat zijn post niet meer wordt bezorgd.