Jong in...HEERLE - Maud Vos komt weinig te kort in haar dorp Heerle. Ze heeft er vrienden en ze gaat meerdere malen per week naar de handbalclub. Er worden alleen te weinig feesten georganiseerd voor jongeren, vindt ze. ,,Dat is natuurlijk ook lastig door het coronavirus. Maar daarvoor was er in Heerle ook al niet heel veel te doen.’’

Hoe lang handbal je al?

,,Vanaf mijn zesde speel ik handbal. Een vriendinnetje van mij was lid van de club en daardoor ben ik ook een kijkje gaan nemen. Nu train ik drie keer in de week; twee keer een normale training en één keer keeperstraining. We spelen hoofdklasse met ons team.’’

Door corona zijn er nieuwe regels voor een teamsport. Is dat wennen?

,,We moeten buiten het veld afstand houden van elkaar. Voor de wedstrijd yellen we altijd, maar dat mag niet meer. Het publiek moet zich ook aan de regels houden; mensen mogen niet roepen of ons aanmoedigen. Dat is soms wel gek, die stilte.’’

Jong in Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Maud Vos (18) uit Heerle.

Hoe snel verspreiden roddels zich in jouw dorp?

,,Dat gaat erg snel, ja. Mijn vader is slager in het dorp, dus die krijgt heel veel mee van alle dorpsgenoten die naar de slagerij komen. Soms groeten mensen me, omdat ze weten dat ik de dochter van de slager ben, maar dan weet ik niet eens wie zij zijn, haha.’’

Hoe ziet het studentenleven er nu uit voor jou?

,,Ik zit in Breda op school en normaal ging ik er regelmatig uit. Nu gaat dat natuurlijk niet meer. Er zijn wel veel alternatieven, zoals een silent disco. Dan heb je allemaal een koptelefoon op en kun je kiezen wat voor muziek je wilt luisteren. Dat is dan zittend, buiten, op afstand.’’

Hoe bevallen de online-lessen?

,,Ik had nooit verwacht dat ik het zou zeggen, maar ik mis naar school gaan heel erg. Ik mag nu maar één dag per week naar school toe, voor de rest is alles online. Het is toch een andere ervaring. Ik merk ook dat ik online sneller ben afgeleid. Dan pak ik snel mijn telefoon erbij, haha.’’

Ben je verslaafd aan je telefoon?

,,Verslaafd is een groot woord. Ik kan mijn telefoon ook makkelijk aan de kant leggen. Maar door het coronavirus merk ik wel dat ik sneller contact leg via mijn telefoon, omdat je niet veel mensen tegelijk kunt zien. Ik kijk het meest op Instagram en Snapchat.’’

Hoe volg je het nieuws?

,,We hebben thuis een abonnement op BN DeStem, dus ik spit de krant weleens door in de ochtend. Maar ik volg voornamelijk NOS Stories op Instagram. Dat vind ik echt ideaal. Het nieuws wordt kort getoond en uitgelegd voor mijn doelgroep.’’

Als er een vaccin komt, zou je je dan laten vaccineren tegen het coronavirus?

,,Ik zou het wel doen, denk ik. Al vind ik het wel een beetje spannend, omdat het in korte tijd is gemaakt. Maar ik heb vertrouwen in de wetenschappers, en de ontwikkeling van het vaccin gaat de goede kant op, volgens mij.’’

Wil je in Heerle blijven wonen?

,,Dat weet ik nog niet zeker. Ik wil sowieso wel in een dorp blijven wonen, want ik zie mezelf niet eindigen in een stad. Misschien dat ik op kamers ga in Breda, maar dat is nog even afwachten.’’

Paspoort Maud Vos (18) Woont met: vader Maurice, moeder Nicole en broer Bram

Huisdieren: hond Aylah

School: tweede jaar gezondheidstechnologie op Avans ­Hogeschool in Breda

Hobby’s: handballen en chillen met vrienden

Bijbaantje: huiskamerdiensten bij stichting TanteLouise in Bergen op Zoom

Verliefd: nee