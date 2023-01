‘Ik dacht eerst dat het om vuurwerk ging, totdat ik iemand hoorde roepen: Ik ben beschoten’

COLUMN Doe mijn vijf kaortjes vur 't Priense Swaree

Ze zeggen wel eens dat het gemakkelijker is om een toegangsbewijs te kopen voor de finalewedstrijd van het wereldkampioenschap voetballen of voor de Grand Prix Formule I op Zandvoort, dan voor het Priense Swaree in Roosendaal.

13 januari