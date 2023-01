‘Ik dacht eerst dat het om vuurwerk ging, tot ik iemand hoorde roepen: Ik ben beschoten’

Na twee coronaja­ren weer een écht Priense Swaree in Roosendaal: ‘Die kaartjes zijn ons goud’

ROOSENDAAL - Op het druilerige Tongerloplein in Roosendaal vormt zich zaterdagmiddag een kleurrijke rij verwachtingsvolle Tullepetaonen, voor het eerst weer in carnavalskloffie. Zij trotseren de regen voor een polsbandje, waarmee ze later op de dag mee kunnen loten voor kaartjes voor het Priense Swaree.

15 januari