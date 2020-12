Ijsimperium van Gijzen ontstond in woonkamer aan de Dorpsstraat

SINT WILLEBRORD - Voor oudere Willebrorders is Dorpsstraat 91-95 een plek met veel sentimenten. Wie ging er immers niet om een ijsje bij Wout en later zoon Dre Gijzen?

Wally is ‘in het ijs’ de derde generatie Gijzen. Bij de lancering van het woningbouwproject Casa Luigi duikt Wally maar al te graag in de rijke historie van het IJspaleis. Het begon allemaal in oorlogstijd, 1942 toen opa Woutje Gijzen in de voorkamer van schoonvaders huis een ijssalon opende. Dat huis stond op de hoek Dorpsstraat met Dahliastraat. Meteen was de merknaam IJspaleis geboren. Wally: ,,Vanuit een duwkar verkocht opa al langer schepijs. In 1958 kon hij de salon uitbreiden tot cafetaria.‘’

Passie voor ijs

Zoon Dre koesterde dezelfde passie voor ijs, hij nam de zaak in 1967 over. In de drie panden naast elkaar was de ijssalon, snackbar en in een hoekje rechts konden de wachtende klanten een pilsje drinken. Met een glimlach vertelt Wally hoe er dat aan toe ging. ,,Het bleef vaak niet bij één biertje met als gevolg dat de frites op de toog koud werd. Dan gingen er nieuwe aardappelen in het vet, zodat pa een paar uur later alsnog met de avondmaaltijd naar huis kon.‘’

Quote Het bleef bij de wachtende klanten vaak niet bij één biertje. Wally Gijzen, Derde generatie in familiebedrijf IJspaleis

Het ‘ijsimperium’ groeide in de jaren zestig uit met twaalf gemotoriseerde bakfietsen en twee busjes, die al klingelend met de ijsbel de regio introkken. Met de komst van de diepvries in menig huishouden gingen de Gijzens verpakt ijs verkopen en aan huis bezorgen. Ijs alleen was niet voldoende. Al snel kwamen friet, snacks, groenten en gebak erbij. Weer later de kant-en-klaar maaltijden en zo groeide het uit tot een assortiment met ruim 400 diepvriesproducten.

Rijdende ijswinkels

IJspaleis groeide aan de Dorpsstraat snel uit haar jasje. Achter het bedrijf was geen plaats meer voor de diepvrieswagens, die vanaf de jaren zeventig het hele land doorkruisten. In 1974 verhuisde de ijsproducent naar de Rucphensebaan, ijsfabriek én uitvalsbasis voor de honderd ‘rijdende ijswinkels’ dagelijks op weg naar zo'n 150.000 particuliere klanten.

Aan de Dorpsstraat werd de cafetaria aan derden verhuurd. ,,Met fritesbakkers van wisselende kwaliteit. In een dorp met misschien wel twintig snackbars ben je dan al gauw gezien. In 2005 ging de tent definitief op slot‘’, aldus Wally Gijzen, die vijftien jaar later samen met wethouder Martien de Bruijn en compagnon Daan Luijkx met goed nieuws naar buiten komt: ‘van IJspaleis naar Droompaleis, we gaan bouwen!’