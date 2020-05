IJscoman Peter (52) aangevallen in Roosendaal: ‘Al jaren treiteren ze mij’

video/update Fikse brand bij agrarisch bedrijf in Wouwse Plantage: ‘Alles is weg. Geen schop, geen riek, niks meer’

12:45 WOUWSE PLANTAGE - Twee schuren bij een agrarisch bedrijf in Wouwse Plantage zijn volledig in vlammen opgegaan. De eigenaar zag het aan met tranen in de ogen. ,,Alles is weg, alles. Geen schop, geen riek, geen sleutel, er is niks meer.”